Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ после смерти Золотовицкого

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова проинформировала о назначении Константина Богомолова временно исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Любимова подчеркнула, что Богомолов — известный режиссер театра и кино, талантливый драматург и поэт, а также значимая фигура в театральной сфере, чьи работы играют важную роль в современной культуре России. За его заслуги в развитии театрального искусства ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
С 2019 года Богомолов занимал пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной, где поставил ряд известных спектаклей. В 2024 году он также стал художественным руководителем Театра-Сцены «Мельников». Любимова отметила, что Богомолов успешно совмещает свою творческую работу с преподаванием, проводя мастер-классы в Московской школе нового кино.
«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России. Желаю успехов!» — подытожила министр.
Напомним, 14 января стало известно о кончине ректора Школы-студии МХАТ, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, которому было 64 года.