Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ после смерти Золотовицкого

С 2019 года Богомолов занимал пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной, где поставил ряд известных спектаклей. В 2024 году он также стал художественным руководителем Театра-Сцены «Мельников». Любимова отметила, что Богомолов успешно совмещает свою творческую работу с преподаванием, проводя мастер-классы в Московской школе нового кино.