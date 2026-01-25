Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Запрещенный голос поколения: в каких фильмах звучат песни Владимира Высоцкого

Ему запрещали концерты, отказывали в записи пластинок. Но благодаря кино его песни все-таки находили дорогу к слушателям. Сделали подборку наиболее значимых фильмов, песни к которым написал Владимир Высоцкий
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Владимир Высоцкий
Владимир ВысоцкийИсточник: Legion-Media.ru

Советский артист Владимир Высоцкий в первую очередь был театральным актером незаурядного дарования. Но со временем на первый план его творчества вышли песни, и в глазах поклонников он превратился в поэта, барда, который также играл на сцене и в кино. Его официальные пластинки расходились многотысячными тиражами, а нелегальные копии на магнитофонных бобинах и кассетах вовсе не поддаются подсчету.

Талант Владимира Высоцкого быстро оценили кинематографисты, и вскоре его песни зазвучали с экранов советских кинотеатров. Причем, по его замыслу они должны были сплетаться с сюжетом картины, поддерживая его и добавляя произведению новые грани. Всего Высоцкий написал песни к десяткам фильмов. Некоторые из них остались невостребованными, но другие стали визитной карточкой артиста и зажили собственной жизнью в отрыве от своих фильмов.

«Я родом из детства»

Кадр из фильма Я родом из детства
Кадр из фильма «Я родом из детства»

Первым фильмом, в котором прозвучали песни Высоцкого стала военная драма «Я родом из детства». Режиссер Виктор Туров снял историю о двух друзьях Игоре и Жене, детство которых пришлось на годы Великой отечественной. Фильм вошел в золотой фонд киностудии «Беларусьфильм» и получил две премии Кинофестиваля Прибалтики, Белоруссии и Молдавии 1967 года за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль (Нина Ургант).

В этой картине Высоцкий сыграл вернувшегося из госпиталя танкиста Володю, знакомого отца Жени. Также он написал для ленты четыре песни, две из которых «На братских могилах» и «Песня о звездах» исполнил в кадре самостоятельно. Эти композиции вошли в число лучших военных песен Высоцкого.

«Последний Жулик»

Кадр из фильма Последний Жулик
Кадр из фильма «Последний Жулик»

Важную роль в популяризации творчества Высоцкого сыграла оптимистическая комедия Яна Эбнера и Вадима Масса «Последний жулик». Фильм рассказывает о не слишком далеком будущем, когда преступность в СССР окончательно побеждена, и все тюрьмы закрываются за ненадобностью. В связи с этим на свободе оказывается бывший вор Петя Дачников (Николай Губенко). Однако в новом обществе, несмотря на все старания, он уже не может вернуться к старому ремеслу.

С этого фильма началась официальная дискография Владимира Высоцкого. Губенко исполнил в картине три песни на стихи Высоцкого, а музыку к ним написал на тот момент уже довольно известный композитор Микаэл Таривердиев. На следующий год после премьеры «Последнего жулика» фирмой «Мелодия» была выпущена пластинка с музыкой Таривердиева к фильму, на которой в качестве автора слов значился Высоцкий.

«Вертикаль»

Кадр из фильма Вертикаль
Кадр из фильма «Вертикаль»

Фильм «Вертикаль» стал первой полнометражной картиной, которую снял режиссер Станислав Говорухин, а также одной из наиболее известных работ Высоцкого в кино. В нем актер сыграл радиста Володю, который остается в лагере ждать группу альпинистов, отправившихся на покорение вымышленной вершины Ор-Тау. Также в картине прозвучали пять его песен, включая знаменитую «Песню о друге».

«Вертикаль» вошла в число наиболее кассовых фильмов 1967 года, и в том же году «Мелодия» выпустила пластинку с музыкой из фильма. Эти песни сделали Высоцкого своим в среде альпинистов, хотя актер этим спортом никогда не увлекался, а в горах впервые побывал во время съемок. Также мелодия из «Песни о друге» появилась в мультсериале «Ну, погоди!».

«Бегство мистера Мак-Кинли»

Кадр из фильма Бегство мистера Мак-Кинли
Кадр из фильма «Бегство мистера Мак-Кинли»

Благодаря фантастическому фильму Михаила Швейцера «Бегство мистера Мак-Кинли» Высоцкий попробовал себя в новом жанре сквозной баллады. Главным героем картины был заурядный американский гражданин по фамилии Мак-Кинли, а действие разворачивалось преимущественно в Америке 70-х. Поэтому режиссер решил выполнить музыкальное оформление в характерном для США формате баллад.

Идея доверить написание песен Высоцкому появилась случайно, но оказалась крайне удачной. Уже через неделю он представил на суд режиссера семь из девяти необходимых баллад. И не только представил, но и напросился на роль уличного певца Билла Сиггера, чтобы самостоятельно их исполнить. Правда, при монтаже часть песен подверглась сильному сокращению, а композиция «Прерванный полет» и вовсе не вошла в финальный вариант. Но впоследствии эта баллада получила даже большую популярность, чем прозвучавшие в фильме, а последняя жена Высоцкого Марина Влади сделала ее название частью заглавия своей книги «Владимир, или Прерванный полет».

«Стрелы Робин Гуда»

Кадр из фильма Стрелы Робин Гуда
Кадр из фильма «Стрелы Робин Гуда»

Еще одним фильмом, в котором прозвучали баллады Высоцкого, стал приключенческий боевик Сергея Тарасова «Стрелы Робин Гуда» с Борисом Хмельницким в главной роли. Жанр баллады идеально ложился на историю о средневековом разбойнике, и специально для этой ленты Высоцкий написал шесть песен. Но в 1975 году поэт уже подвергался гонениям, а потому приемная комиссия постановила вырезать из готового варианта все его композиции.

В результате музыку для картины написал Раймонд Паулс. Однако записанный Высоцким материал не пропал даром. Уже после его смерти Сергей Тарасов включил четыре из шести баллад в близкий по духу фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Позже, в 1987 году, на волне перестройки отношение к творчеству Высоцкого поменялось, и на экраны вышел первоначальный вариант картины с записанными им композициями.