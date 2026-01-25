Советский артист Владимир Высоцкий в первую очередь был театральным актером незаурядного дарования. Но со временем на первый план его творчества вышли песни, и в глазах поклонников он превратился в поэта, барда, который также играл на сцене и в кино. Его официальные пластинки расходились многотысячными тиражами, а нелегальные копии на магнитофонных бобинах и кассетах вовсе не поддаются подсчету.
Талант Владимира Высоцкого быстро оценили кинематографисты, и вскоре его песни зазвучали с экранов советских кинотеатров. Причем, по его замыслу они должны были сплетаться с сюжетом картины, поддерживая его и добавляя произведению новые грани. Всего Высоцкий написал песни к десяткам фильмов. Некоторые из них остались невостребованными, но другие стали визитной карточкой артиста и зажили собственной жизнью в отрыве от своих фильмов.
«Я родом из детства»
Первым фильмом, в котором прозвучали песни Высоцкого стала военная драма «Я родом из детства». Режиссер Виктор Туров снял историю о двух друзьях Игоре и Жене, детство которых пришлось на годы Великой отечественной. Фильм вошел в золотой фонд киностудии «Беларусьфильм» и получил две премии Кинофестиваля Прибалтики, Белоруссии и Молдавии 1967 года за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль (Нина Ургант).
В этой картине Высоцкий сыграл вернувшегося из госпиталя танкиста Володю, знакомого отца Жени. Также он написал для ленты четыре песни, две из которых «На братских могилах» и «Песня о звездах» исполнил в кадре самостоятельно. Эти композиции вошли в число лучших военных песен Высоцкого.
«Последний Жулик»
Важную роль в популяризации творчества Высоцкого сыграла оптимистическая комедия Яна Эбнера и Вадима Масса «Последний жулик». Фильм рассказывает о не слишком далеком будущем, когда преступность в СССР окончательно побеждена, и все тюрьмы закрываются за ненадобностью. В связи с этим на свободе оказывается бывший вор Петя Дачников (Николай Губенко). Однако в новом обществе, несмотря на все старания, он уже не может вернуться к старому ремеслу.
С этого фильма началась официальная дискография Владимира Высоцкого. Губенко исполнил в картине три песни на стихи Высоцкого, а музыку к ним написал на тот момент уже довольно известный композитор Микаэл Таривердиев. На следующий год после премьеры «Последнего жулика» фирмой «Мелодия» была выпущена пластинка с музыкой Таривердиева к фильму, на которой в качестве автора слов значился Высоцкий.
«Вертикаль»
Фильм «Вертикаль» стал первой полнометражной картиной, которую снял режиссер Станислав Говорухин, а также одной из наиболее известных работ Высоцкого в кино. В нем актер сыграл радиста Володю, который остается в лагере ждать группу альпинистов, отправившихся на покорение вымышленной вершины Ор-Тау. Также в картине прозвучали пять его песен, включая знаменитую «Песню о друге».
«Вертикаль» вошла в число наиболее кассовых фильмов 1967 года, и в том же году «Мелодия» выпустила пластинку с музыкой из фильма. Эти песни сделали Высоцкого своим в среде альпинистов, хотя актер этим спортом никогда не увлекался, а в горах впервые побывал во время съемок. Также мелодия из «Песни о друге» появилась в мультсериале «Ну, погоди!».
«Бегство мистера Мак-Кинли»
Благодаря фантастическому фильму Михаила Швейцера «Бегство мистера Мак-Кинли» Высоцкий попробовал себя в новом жанре сквозной баллады. Главным героем картины был заурядный американский гражданин по фамилии Мак-Кинли, а действие разворачивалось преимущественно в Америке 70-х. Поэтому режиссер решил выполнить музыкальное оформление в характерном для США формате баллад.
Идея доверить написание песен Высоцкому появилась случайно, но оказалась крайне удачной. Уже через неделю он представил на суд режиссера семь из девяти необходимых баллад. И не только представил, но и напросился на роль уличного певца Билла Сиггера, чтобы самостоятельно их исполнить. Правда, при монтаже часть песен подверглась сильному сокращению, а композиция «Прерванный полет» и вовсе не вошла в финальный вариант. Но впоследствии эта баллада получила даже большую популярность, чем прозвучавшие в фильме, а последняя жена Высоцкого Марина Влади сделала ее название частью заглавия своей книги «Владимир, или Прерванный полет».
«Стрелы Робин Гуда»
Еще одним фильмом, в котором прозвучали баллады Высоцкого, стал приключенческий боевик Сергея Тарасова «Стрелы Робин Гуда» с Борисом Хмельницким в главной роли. Жанр баллады идеально ложился на историю о средневековом разбойнике, и специально для этой ленты Высоцкий написал шесть песен. Но в 1975 году поэт уже подвергался гонениям, а потому приемная комиссия постановила вырезать из готового варианта все его композиции.
В результате музыку для картины написал Раймонд Паулс. Однако записанный Высоцким материал не пропал даром. Уже после его смерти Сергей Тарасов включил четыре из шести баллад в близкий по духу фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Позже, в 1987 году, на волне перестройки отношение к творчеству Высоцкого поменялось, и на экраны вышел первоначальный вариант картины с записанными им композициями.