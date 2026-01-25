Идея доверить написание песен Высоцкому появилась случайно, но оказалась крайне удачной. Уже через неделю он представил на суд режиссера семь из девяти необходимых баллад. И не только представил, но и напросился на роль уличного певца Билла Сиггера, чтобы самостоятельно их исполнить. Правда, при монтаже часть песен подверглась сильному сокращению, а композиция «Прерванный полет» и вовсе не вошла в финальный вариант. Но впоследствии эта баллада получила даже большую популярность, чем прозвучавшие в фильме, а последняя жена Высоцкого Марина Влади сделала ее название частью заглавия своей книги «Владимир, или Прерванный полет».