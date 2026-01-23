Стоун, дважды получавшая золотую статуэтку как лучшая актриса за роли в фильмах «Ла-Ла Лэнд» и «Бедные-несчастные», теперь имеет в общей сложности семь номинаций за свою карьеру. В возрасте 37 лет она стала самой молодой актрисой, достигшей этого рубежа, обогнав Мэрил Стрип, которая установила этот рекорд в 1988 году в возрасте 38 лет. Впрочем, 76-летняя Мэрил Стрип по-прежнему является актрисой с наибольшим количеством номинаций (21!) на премию «Оскар» за всю историю.