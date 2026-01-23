Эмма Стоун побила рекорд, ранее принадлежавший Мэрил Стрип. Это произошло благодаря двум номинациям актрисы на «Оскар 2026» — за лучший фильм (в качестве продюсера) и за лучшую женскую роль в фильме «Бугония», ради которой она побрилась налысо.
Стоун, дважды получавшая золотую статуэтку как лучшая актриса за роли в фильмах «Ла-Ла Лэнд» и «Бедные-несчастные», теперь имеет в общей сложности семь номинаций за свою карьеру. В возрасте 37 лет она стала самой молодой актрисой, достигшей этого рубежа, обогнав Мэрил Стрип, которая установила этот рекорд в 1988 году в возрасте 38 лет. Впрочем, 76-летняя Мэрил Стрип по-прежнему является актрисой с наибольшим количеством номинаций (21!) на премию «Оскар» за всю историю.
Эмма Стоун установила и несколько других достижений в истории кинопремии. Она стала самым молодой артисткой после Уолта Диснея, получившей семь номинаций на «Оскар». Знаменитый аниматор достиг этого, когда ему было 34 года.
Кроме того, Стоун стала первой женщиной, дважды номинированной за продюсирование и актерскую игру в одном фильме. Первой подобный результат показала Фрэнсис Макдорманд с лентой «Земля кочевников» (2021), а затем — сама Стоун с фильмом «Бедные-несчастные» (2023).
Ранее Тимоти Шаламе почти повторил рекорд Марлона Брандо на «Оскаре».