Номинированный на «Оскар» аниматор Бронзит намерен поехать на церемонию

Аниматора Бронзита в третий раз номинировали на «Оскар»
Константин Бронзит
Константин Бронзит

Российский художник-аниматор Константин Бронзит, номинированный на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный мультфильм», заявил aif.ru о планах посетить церемонию, которая состоится 15 марта.

Напомним, мультфильм «Три сестры» Бронзита стал номинантом на «Оскар».

«Планирую купить билет на самолет и поехать. Виза у меня есть, по счастью, так что я готов», — сказал аниматор.

Константин Бронзит стал номинантом премии «Оскар» в третий раз. Прежде его номинировали на премию за мультфильмы «Уборная история — любовная история» в 2009 году и «Мы не можем жить без космоса» в 2016 году.

Свою работу «Три сестры» Бронзит выставил на конкурс под другим именем в качестве эксперимента, чтобы проверить, смогут ли оценить работу по ее художественным достоинствам, а не по имени автора.

Ранее кинокритик раскрыл шансы номинированного на «Оскар» Бронзита получить награду.