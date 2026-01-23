Ричмонд
Дженнифер Лоуренс рассказала историю, которая привела ее к актерской карьере

Актриса вспомнила знаковую поездку в Нью-Йорк с мамой
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер ЛоуренсИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лоуренс призналась, что изначально искала работу в модельном бизнесе после того, как в подростковом возрасте ее случайно остановил на улице агент по поиску талантов. Лоуренс, родом из Луисвилла, штат Кентукки, вспомнила знаковую поездку в Нью-Йорк с мамой. Во время выступления танцоров на улице к ним подошел мужчина по имени Дэниел и спросил, может ли он сфотографировать Дженнифер.

«Не было никакого чувства опасности, — призналась она. — Если бы он предложил нам встретиться в номере отеля, мы бы точно согласились». Затем звезда рассказала, что после общения с Дэниелом она проходила собеседования в агентствах.

«Становилось совершенно очевидно, что если ты модель, то ты модель», — отметила Дженнифер, подчеркнув, что в то время не было никакого пересечения между работой в модной индустрии и актерской деятельностью.

Однако неожиданно Лоуренс захотела попробовать себя и в качестве актрисы, поэтому сразу дала это понять заинтересованными агентам.

«Где-то во время этих собеседований я решила, что подпишу контракт только с тем агентством, которое позволит мне также сниматься в кино», — заключила знаменитость.

Ранее Дженнифер Лоуренс впервые за долгое время высказалась о своем муже.