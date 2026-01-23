Дженнифер Лоуренс рассказала историю, которая привела ее к актерской карьере

Дженнифер Лоуренс призналась, что изначально искала работу в модельном бизнесе после того, как в подростковом возрасте ее случайно остановил на улице агент по поиску талантов. Лоуренс, родом из Луисвилла, штат Кентукки, вспомнила знаковую поездку в Нью-Йорк с мамой. Во время выступления танцоров на улице к ним подошел мужчина по имени Дэниел и спросил, может ли он сфотографировать Дженнифер.