Дженнифер Лоуренс рассказала историю, которая привела ее к актерской карьере

Дженнифер Лоуренс призналась, что изначально искала работу в модельном бизнесе после того, как в подростковом возрасте ее случайно остановил на улице агент по поиску талантов. Лоуренс, родом из Луисвилла, штат Кентукки, вспомнила знаковую поездку в Нью-Йорк с мамой. Во время выступления танцоров на улице к ним подошел мужчина по имени Дэниел и спросил, может ли он сфотографировать Дженнифер.
«Не было никакого чувства опасности, — призналась она. — Если бы он предложил нам встретиться в номере отеля, мы бы точно согласились». Затем звезда рассказала, что после общения с Дэниелом она проходила собеседования в агентствах.
«Становилось совершенно очевидно, что если ты модель, то ты модель», — отметила Дженнифер, подчеркнув, что в то время не было никакого пересечения между работой в модной индустрии и актерской деятельностью.
Однако неожиданно Лоуренс захотела попробовать себя и в качестве актрисы, поэтому сразу дала это понять заинтересованными агентам.
«Где-то во время этих собеседований я решила, что подпишу контракт только с тем агентством, которое позволит мне также сниматься в кино», — заключила знаменитость.
