Блейк Лайвли обратилась за помощью к Бену Аффлеку

Согласно электронному письму, включенному в рассекреченные судебные документы, Блейк Лайвли напрямую связалась с Беном Аффлеком и пригласила его самого и его тогдашнюю жену Дженнифер Лопес оставить отзыв о фильме «Все закончится на нас».
В 2024 году Лайвли написала Аффлеку: «Бен, это Блейк. Не клади трубку». Далее она описала съемочный процесс с Джастином Бальдони как «самый неприятный опыт, который я когда-либо пережила на съемках». Актриса добавила: «Этот фильм чуть меня не убил». Лайвли отметила, что ее муж, Райан Рейнольдс, был «потрясен» Аффлеком и «так же восторженно отзывался о его рекламных проектах».
Лайвли, снявшаяся вместе с Беном в картине «Город воров» 2010 года, подчеркнула, что закулисные драмы вокруг фильма «Все закончится» могут соперничать с самим сюжетом. Блейк заявила, что переписала и переработала сценарий и находится в процессе монтажного «соревнования»: ей дали всего 10 дней на внесение собственных правок, в то время как Бальдони монтировал киноленту несколько месяцев. Она спросила Аффлека, не согласится ли тот посмотреть почти двухчасовую версию фильма и поделиться своими замечаниями перед показом для друзей и семьи в Нью-Йорке.
Ранее Джастин Бальдони раскрыл, как Блейк Лайвли называет свой дом.