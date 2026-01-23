Блейк Лайвли обратилась за помощью к Бену Аффлеку

Лайвли, снявшаяся вместе с Беном в картине «Город воров» 2010 года, подчеркнула, что закулисные драмы вокруг фильма «Все закончится» могут соперничать с самим сюжетом. Блейк заявила, что переписала и переработала сценарий и находится в процессе монтажного «соревнования»: ей дали всего 10 дней на внесение собственных правок, в то время как Бальдони монтировал киноленту несколько месяцев. Она спросила Аффлека, не согласится ли тот посмотреть почти двухчасовую версию фильма и поделиться своими замечаниями перед показом для друзей и семьи в Нью-Йорке.