Впервые номинированный на «Оскар» Элорди может стать самым молодым Бондом

Номинация на «Оскар» сделала Джейкоба Элорди главным претендентом на роль агента 007
Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media

Актер Джейкоб Элорди, известный по сериалу «Эйфория» и фильму «Франшенштейн», стал главным фаворитом на роль Джеймса Бонда в грядущей шпионской франшизе Дени Вильнева.

По данным инсайдеров, Элорди уже встречался с режиссером «Дюны» и обсуждал свое участие в проекте.

28-летний актер может стать самым молодым агентом 007 в истории кино. Ставки Элорди возросли после того, как 22 января были объявлены номинанты на премию «Оскар». Имя актера прозвучало в списке возможных обладателей золотой статуэтки: Элорди номинировали за роль чудовища Франкенштейна в фильме Гильермо дель Торо.

Кадр из фильма «Грозовой перевал»
Кадр из фильма «Грозовой перевал»

Актер набирает популярность с каждым днем. Совсем скоро Джейкоб появится на экране вместе с Марго Робби в новом «Грозовом перевале» постановщицы Эмиральд Феннел. В экранизации романа Эмили Бронте артист сыграет страстного Хитклиффа.

Ранее на роль Джеймса Бонда рассматривался британский актер Каллум Тернер.