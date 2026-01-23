Актер Джейкоб Элорди, известный по сериалу «Эйфория» и фильму «Франшенштейн», стал главным фаворитом на роль Джеймса Бонда в грядущей шпионской франшизе Дени Вильнева.
По данным инсайдеров, Элорди уже встречался с режиссером «Дюны» и обсуждал свое участие в проекте.
28-летний актер может стать самым молодым агентом 007 в истории кино. Ставки Элорди возросли после того, как 22 января были объявлены номинанты на премию «Оскар». Имя актера прозвучало в списке возможных обладателей золотой статуэтки: Элорди номинировали за роль чудовища Франкенштейна в фильме Гильермо дель Торо.
Актер набирает популярность с каждым днем. Совсем скоро Джейкоб появится на экране вместе с Марго Робби в новом «Грозовом перевале» постановщицы Эмиральд Феннел. В экранизации романа Эмили Бронте артист сыграет страстного Хитклиффа.
Ранее на роль Джеймса Бонда рассматривался британский актер Каллум Тернер.