28-летний актер может стать самым молодым агентом 007 в истории кино. Ставки Элорди возросли после того, как 22 января были объявлены номинанты на премию «Оскар». Имя актера прозвучало в списке возможных обладателей золотой статуэтки: Элорди номинировали за роль чудовища Франкенштейна в фильме Гильермо дель Торо.