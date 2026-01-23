Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе почти повторил рекорд Марлона Брандо на «Оскаре». Он стал самым молодым актером с тремя номинациями на «Оскар» со времен Брандо, которого отметили за фильмы «Трамвай “Желание”» в 1952 году, «Вива, Сапата!» в 1953 году и «Юлий Цезарь» в 1954 году — тогда актеру было всего 29 лет.