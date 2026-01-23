Тимоти Шаламе накануне номинировали на премию «Оскар 2026». Эта номинация стала третьей в карьере 30-летнего актера. Критики высоко оценили его игру в биографическом фильме «Марти Великолепный».
Актер эмоционально отреагировал на новость о своей номинации, признавшись, что всегда мечтал об этом.
«Большая мечта! Мечтайте по-крупному!» — написал Шаламе в соцсетях.
В начале января актер получил премию «Золотой глобус» за участие в этом проекте. В 2025-м он тоже был номинирован на «Оскар» с фильмом «Боб Дилан. Никому не известный». Однако победу актер уступил Эдриану Броуди, сыгравшему главную роль в «Бруталисте».
В этом году соперниками Шаламе стали Леонардо ДиКаприо с фильмом «Битва за битвой», Майкл Б. Джордан, снявшийся в «Грешниках», Итан Хоук со своей работой «Голубая луна» и Вагнер Моура, сыгравший главную роль в картине «Секретный агент».
98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 15 марта 2026 года в театре «Долби». Вести церемонию, как и в 2025 году, будет Конан О’Брайен.
Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе почти повторил рекорд Марлона Брандо на «Оскаре». Он стал самым молодым актером с тремя номинациями на «Оскар» со времен Брандо, которого отметили за фильмы «Трамвай “Желание”» в 1952 году, «Вива, Сапата!» в 1953 году и «Юлий Цезарь» в 1954 году — тогда актеру было всего 29 лет.