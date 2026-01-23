Ричмонд
Анна Пересильд показала архивные детские фото: «Отвечала за стиль с 6 лет»

Актриса вспомнила, каким был ее 2016 год

Анна Пересильд присоединилась к челленджу «мой 2016 год» и показала, как она выглядела десять лет назад. Тогда актрисе было всего шесть лет.

Анна Пересильд в 2016 году, фото: соцсети
Она поделилась забавным снимками, сделанными на отдыхе, во время детских игр, а также показала свои первые селфи.

«Мой 2016. Отвечала за стиль еще с шести лет», — высказалась актриса.

Анна Пересильд в 2016 году, фото: соцсети
Поклонникам звезды фильма «Алиса в Стране Чудес» понравились ее детские милые снимки.

«Что за милота такая», «Какая бусинка», «Ну какая прелесть», «Какая сладкая булочка, боже», «Милашка такая», «Какой красивый ребенок и какая красивая девушка сегодня», «Очень красивая, как и сейчас», «Дива стиля».

Анна Пересильд в 2016 году, фото: соцсети
Поклонники также обратили внимание, что на одном из фото Пересильд позирует в парке аттракционов на фоне фигур из произведения «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Спустя почти десять лет она сыграет главную роль в новой экранизации.

«Она еще не знала, что будет Алисой», «Знала ли она, что сыграет главную роль в сказке на заднем фоне?», «Первая фотография пророческая».

Анна Пересильд в 2016 году, фото: соцсети
Ранее в сети завирусилось видео, как пятилетняя Анна Пересильд поет частушки. Актриса уверенно держалась перед камерой и подмигивала тем, кто находился за кадром.