91-летняя Алиса Фрейндлих рассказала, о чем жалеет больше всего

Известная актриса поделилась, в чем ее самая большая ошибка в жизни
Алиса Фрейндлих
Алиса ФрейндлихИсточник: Legion-Media.ru

Как сообщает издание Life.ru, легендарная Алиса Бруновна Фрейндлих раскрыла, в чем видит свой главный в жизни промах.

«Единственная моя ошибка: три четверти жизни я думала, что все еще впереди», — призналась 91-летняя актриса.

По мнению Алисы Фрейндлих, не стоит откладывать «на потом» все самое важное.

Кадр из фильма «Служебный роман»
Кадр из фильма «Служебный роман»

Народная артистка СССР сыграла десятки важных для отечественного кино ролей: от Калугиной в «Служебном романе» и королевы Анны в приключенческой ленте «Д`Артаньян и три мушкетера» до пронзительного образа в «Сталкере», от человечной Снежной королевы до великой старухи в драме «На Верхней Масловке».

Ранее Алиса Фрейндлих рассказала о блокадном детстве в Ленинграде.