Как сообщает издание Life.ru, легендарная Алиса Бруновна Фрейндлих раскрыла, в чем видит свой главный в жизни промах.
«Единственная моя ошибка: три четверти жизни я думала, что все еще впереди», — призналась 91-летняя актриса.
По мнению Алисы Фрейндлих, не стоит откладывать «на потом» все самое важное.
Народная артистка СССР сыграла десятки важных для отечественного кино ролей: от Калугиной в «Служебном романе» и королевы Анны в приключенческой ленте «Д`Артаньян и три мушкетера» до пронзительного образа в «Сталкере», от человечной Снежной королевы до великой старухи в драме «На Верхней Масловке».
Ранее Алиса Фрейндлих рассказала о блокадном детстве в Ленинграде.