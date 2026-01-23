Ричмонд
Внучка Валентины Талызиной показала архивное фото с актрисой в день ее 91-летия

Анастасия Талызина напомнила, что ее бабушке 22 января исполнился бы 91 год

Анастасия Талызина в личном блоге разместила архивное и ранее неизданное фото со своей бабушкой Валентиной Талызиной. Звезда фильма «Буратино» обнимала родственницу и целовала в щеку, а Валентина Илларионовна улыбалась, глядя в камеру.

Валентина и Анастасия Талызины, фото: соцсети
Валентина и Анастасия Талызины, фото: соцсети

«Сегодня исполнился бы 91», — напомнила Талызина о дне рождения бабушки 22 января.

Анастасия Талызина — единственная внучка Валентины Илларионовны. Мама 26-летней актрисы — Ксения Хаирова. Девушка пошла по стопам бабушки. Она известна по таким проектам, как «Патриот», «Воздух», «Кентавр», «Я делаю шаг», «Танго на осколках», «Знакомство родителей», «Москва слезам не верится. Все только начинается» и другим.

Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» ушла из жизни 21 июня 2025 года. Незадолго до этого у артистки диагностировали рак поджелудочной железы. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с мамой.

Ксения Хаирова, Валентина Талызина, Анастасия Талызина
Ксения Хаирова, Валентина Талызина, Анастасия ТалызинаИсточник: соцсети

В сентябре 2025-го были раскрыты подробности завещания Валентины Талызиной. По данным источника из окружения артистки, ее единственной наследницей должна стать внучка Анастасия. 