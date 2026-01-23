Анастасия Талызина в личном блоге разместила архивное и ранее неизданное фото со своей бабушкой Валентиной Талызиной. Звезда фильма «Буратино» обнимала родственницу и целовала в щеку, а Валентина Илларионовна улыбалась, глядя в камеру.
«Сегодня исполнился бы 91», — напомнила Талызина о дне рождения бабушки 22 января.
Анастасия Талызина — единственная внучка Валентины Илларионовны. Мама 26-летней актрисы — Ксения Хаирова. Девушка пошла по стопам бабушки. Она известна по таким проектам, как «Патриот», «Воздух», «Кентавр», «Я делаю шаг», «Танго на осколках», «Знакомство родителей», «Москва слезам не верится. Все только начинается» и другим.
Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» ушла из жизни 21 июня 2025 года. Незадолго до этого у артистки диагностировали рак поджелудочной железы. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с мамой.
В сентябре 2025-го были раскрыты подробности завещания Валентины Талызиной. По данным источника из окружения артистки, ее единственной наследницей должна стать внучка Анастасия.