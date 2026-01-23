Кинокритик раскрыл шансы номинированного на «Оскар» Бронзита получить награду

«Очевидно, что интерес высокий, и можно говорить, наверное, не об оттепели, а о переориентации взглядов. Сейчас на фоне даже всех конфликтов, которые разворачиваются в мире, вдруг выясняется, что Россия мало того что не такой-то страшный зверь, но и есть звери пострашнее у тебя под боком. Поэтому я бы говорил о том, что интерес к России есть. Насколько это может повлиять на победу Бронзита — не знаю. Мы, конечно, получали награды “Оскара” как раз в какие-то переломные моменты. Но тогда шла речь про художественные полнометражные фильмы», — поделился Голубчиков.