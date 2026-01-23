Ричмонд
Марк Богатырев раскрыл, что уже девять лет занимается йогой

Актер рассказал о своих занятиях йогой
Марк Богатырев, фото: пресс-служба
Марк Богатырев, фото: пресс-служба

Актер Марк Богатырев поделился, что на протяжении девяти лет занимается йогой. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

Недавно артист вернулся в Россию из Таиланда, куда улетел после развода с Татьяной Арнтгольц в декабре. Актер рассказал, что даже во время своего путешествия он продолжал практиковать йогу.

«Ну я девять лет занимаюсь йогой уже. Я когда-то первый раз сбежал же оттуда (из Таиланда — прим. ред.), не смог выдержать, очень сложно. Болели колени, спина, и очень тяжело было остановить мысленный поток, а спустя 12 лет это прошло, и я этим горжусь», — раскрыл артист.

Актер добавил, что в Таиланде он также практиковал медитацию, ездил на мотоцикле, ходил в горы и пил коксовое молоко.

Ранее Марк Богатырев высказался об экранизациях произведений русской литературы.