Марк Богатырев раскрыл, что уже девять лет занимается йогой

Актер Марк Богатырев поделился, что на протяжении девяти лет занимается йогой. Слова знаменитости передал «Пятый канал».
Недавно артист вернулся в Россию из Таиланда, куда улетел после развода с Татьяной Арнтгольц в декабре. Актер рассказал, что даже во время своего путешествия он продолжал практиковать йогу.
«Ну я девять лет занимаюсь йогой уже. Я когда-то первый раз сбежал же оттуда (из Таиланда — прим. ред.), не смог выдержать, очень сложно. Болели колени, спина, и очень тяжело было остановить мысленный поток, а спустя 12 лет это прошло, и я этим горжусь», — раскрыл артист.
Актер добавил, что в Таиланде он также практиковал медитацию, ездил на мотоцикле, ходил в горы и пил коксовое молоко.
