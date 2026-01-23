Стала известна причина смерти актера Солодуненко из «Праведника»

Известный театральный и киноактер Виталий Солодуненко умер после продолжительной болезни, рассказали aif.ru в его окружении.
«Он долго боролся с онкологией. Плюс еще возраст, конечно, сказался», — отметил собеседник издания.
Артист 1 января отметил 80-летний юбилей. 20 января его не стало.
«Прощание с Виталием Солодуненко пройдет 23 января в 10:00 в фойе театра на первом этаже», — уточнили в Вышневолоцком драматическом театре, где он служил с 2009 по 2020 год.
Актер работал в театрах Новокузнецка, Уссурийска, Чкаловска, Комсомольска-на-Амуре. Широкой публике он известен по своим киноработам. Он снялся в 25 проектах, среди которых полнометражный фильм «Праведник», сериалы «Сельский детектив», «Карпов», «Дилетант» и другие.