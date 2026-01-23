«Учит злостных неплательщиков»: Виталия Гогунского улучили в уклонении от алиментов

По словам представительницы, Гогунский на протяжении восьми лет систематически нарушает условия мирового соглашения, утвержденного судом. Юрист указывает, что звезда сериала «Универ» перечисляет алименты в размере, не соответствующем его фактическому заработку. Она уверяет, что доходы актера проходят через компанию, оформленную на его мать, поэтому официально декларируется лишь часть средств.