Умер актер Солодуненко из «Праведника», «Сельского детектива» и «Дилетанта»

«Виталий Терентьевич был очень добрым, открытым человеком с чудесным чувством юмора. Никогда ни на что не жаловался, всегда шутил очень в тему. На репетициях с ним всегда было весело. Таких людей мало, добрых, но я рада, что успела с ним поработать», — поделилась бывшая коллега Солодуненко Кира Краус.