Умер актер Солодуненко из «Праведника», «Сельского детектива» и «Дилетанта»

Актер театра и кино Виталий Солодуненко умер 20 января в возрасте 80 лет
Виталий Солодуненко / фото: кадр из фильма
Виталий Солодуненко / фото: кадр из фильма

Актер Виталий Солодуненко умер на 81 году жизни. Об этом aif.ru рассказали в Вышневолоцком драматическом театре.

«Виталий Терентьевич умер 20 января. Последние пять лет он уже находился на заслуженном отдыхе, но часто приходил в гости, посещал премьеры. У него были отличные отношения с коллегами, его помнили и любили зрители», — отметил директор театра Андрей Кардашов.

Собеседник издания добавил, что Солодуненко активно снимался в кино. Его последним проектом стал детективный сериал «Овчарка», который вышел в 2024 году.

«Виталий Терентьевич был очень добрым, открытым человеком с чудесным чувством юмора. Никогда ни на что не жаловался, всегда шутил очень в тему. На репетициях с ним всегда было весело. Таких людей мало, добрых, но я рада, что успела с ним поработать», — поделилась бывшая коллега Солодуненко Кира Краус.

Виталий Солодуненко родился в 1946 году. Он работал в театрах Новокузнецка, Уссурийска, Чкаловска, Комсомольска-на-Амуре. В кино начал сниматься уже в зрелом возрасте. Он принял участие в съемках 25 полнометражных фильмов и сериалов, в том числе, в «Праведнике», «Сельском детективе», «Карпове» и «Дилетанте».