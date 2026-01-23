Раскрыты детали задержания турецких кинозвезд с наркотиками

Всего во время рейдов в ночных клубах и отелях Стамбула в рамках операции «Рассвет» задержали около тридцати человек, среди которых оказались актеры Джан Яман («Ранняя пташка»), Дугукан Гюнгер («Клюквенный щербет») и Кубилай Ака («Чукур»). Именно в отеле «Бебек» задержали Ямана.