Раскрыты детали задержания турецких кинозвезд с наркотиками

Журналист Зорин: задерживать Ямана приехали десятки полицейских с собаками
Джан Яман, фото: Макс Мирный
Джан Яман, фото: Макс Мирный

Задерживать турецкую звезду Джана Ямана с наркотиками приехали десятки полицейских с собаками. Об этом рассказал журналист Павел Зорин в передаче «Малахов» на телеканале «Россия».

Всего во время рейдов в ночных клубах и отелях Стамбула в рамках операции «Рассвет» задержали около тридцати человек, среди которых оказались актеры Джан Яман («Ранняя пташка»), Дугукан Гюнгер («Клюквенный щербет») и Кубилай Ака («Чукур»). Именно в отеле «Бебек» задержали Ямана.

По словам Зорина, рейды проходят регулярно, задерживают не только актеров, но и других представителей местной элиты.

«Проверяли всех и все после того, как там появился Джан Яман», — рассказал журналист.

Артист отрицает причастность к употреблению наркотиков, а Гюнгер признался, что употреблял легкие вещества, якобы разрешенные в Европе, и извинился перед поклонниками.

Сейчас отель «Бебек», существовавший 20 лет, демонтируют, его владелица арестована.

Ранее сообщалось, что Джан Яман закрутил роман с замужней девушкой.