Тимоти Шаламе почти повторил рекорд Марлона Брандо на «Оскаре»

При этом Дженнифер Лоуренс пока остается самой молодой актрисой в истории, трижды номинированной на премию «Оскар». Ей было 23 года, когда в январе 2014-го она попала в шорт-лист за фильм «Афера по-американски». До этого она претендовала на звание лучшей актрисы за роли в картинах «Зимняя кость» (2011) и «Мой парень-псих» (2013).