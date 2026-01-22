Тимоти Шаламе почти повторил рекорд Марлона Брандо на «Оскаре»

Тимоти Шаламе почти поставил рекорд номинаций на 98-й кинопремии «Оскар». Об этом сообщило издание Deadline.
30-летний актер был номинирован в категории «Лучший актер» за фильмы «Зови меня своим именем» в 2018 году, «Боб Дилан: никому не известный» в 2025 году и «Марти Великолепный» в 2026 году.
Сейчас моложе него среди номинированных трижды мужчин-актеров только Марлон Брандо (1924−2004), которого отметили за фильмы «Трамвай “Желание”» в 1952 году, «Вива, Сапата!» в 1953 году и «Юлий Цезарь» в 1954 году — тогда актеру было всего 29 лет.
При этом Дженнифер Лоуренс пока остается самой молодой актрисой в истории, трижды номинированной на премию «Оскар». Ей было 23 года, когда в январе 2014-го она попала в шорт-лист за фильм «Афера по-американски». До этого она претендовала на звание лучшей актрисы за роли в картинах «Зимняя кость» (2011) и «Мой парень-псих» (2013).
Академия кинематографических искусств и наук представила 22 января список номинантов на премию «Оскар» 2026 года. Церемония награждения состоится 15 марта 2026 года.