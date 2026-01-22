Ким Кардашьян оправдалась за сумку из слоновьей кожи в сериале «Все честно»

Речь идет о серой сумке, с которой предпринимательница появилась в сериале «Все честно». Данный аксессуар вызвал гнев в соцсетях. Так, например, сестра американской модели Хейли Бибер манекенщица и актриса Айрленд Болдуин оказалась в недоумении от его наличия в гардеробе Кардашьян.