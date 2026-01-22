Ричмонд
Ким Кардашьян оправдалась за сумку из слоновьей кожи в сериале «Все честно»

Актрису раскритиковали за аксессуар из кожи слона в сериале
Кадр из сериала «Все честно»
Кадр из сериала «Все честно»

Американская телезвезда Ким Кардашьян оправдалась за скандал с сумкой Hermès Birkin из слоновьей кожи. Всю правду о ней она раскрыла в подкасте своей сестры Хлои.

Речь идет о серой сумке, с которой предпринимательница появилась в сериале «Все честно». Данный аксессуар вызвал гнев в соцсетях. Так, например, сестра американской модели Хейли Бибер манекенщица и актриса Айрленд Болдуин оказалась в недоумении от его наличия в гардеробе Кардашьян.

Однако бизнесвумен решила ответить на критику общественности и заявила, что сумка являлась реквизитом.

«Если вы посмотрите на это с другой стороны, то увидите настоящую подделку», — объяснила знаменитость и добавила, что сожалеет о своем выборе использовать это изделие для съемок.