«Хочется всем вам пожелать любви и вообще признаваться в любви. В свою очередь хочу сказать, что я очень люблю свою жену. Викуля, я тебя очень люблю. Я очень люблю мамулю. Я очень люблю мою тещу. Танечка, я тебя очень люблю. Я очень люблю зрителей. Я очень люблю Сергея Александровича Бурунова, несмотря на то, что он всегда таким лицом на меня смотрит, как будто бы мне не верит, но тем не менее это есть. Я очень люблю вас, друзья. Спасибо вам огромное за этот съемочный непростой, а может, и простой путь. Низкий вам поклон», — высказался актер.