Александр Петров публично признался в любви жене и теще

Актер эмоционально презентовал новый фильм «Комментируй это»

Александр Петров 21 января представил новый фильм «Комментируй это» со своим участием. 36-летний актер на сцене эмоционально обратился к публике, рассказывая о своей работе в картине.

Он признался в любви не только коллегам и зрителям, но и своим близким — жене Виктории, маме и теще.

Александр Петров с женой на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба
Александр Петров с женой на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба

«Хочется всем вам пожелать любви и вообще признаваться в любви. В свою очередь хочу сказать, что я очень люблю свою жену. Викуля, я тебя очень люблю. Я очень люблю мамулю. Я очень люблю мою тещу. Танечка, я тебя очень люблю. Я очень люблю зрителей. Я очень люблю Сергея Александровича Бурунова, несмотря на то, что он всегда таким лицом на меня смотрит, как будто бы мне не верит, но тем не менее это есть. Я очень люблю вас, друзья. Спасибо вам огромное за этот съемочный непростой, а может, и простой путь. Низкий вам поклон», — высказался актер.

Напомним, Александр Петров в сентябре 2023 года сообщил неожиданную новость — он женился на Виктории Антоновой, которая младше его на 12 лет. Артист рассказывал, что познакомился с ней на улице и уже после нескольких встреч понял, что хочет на ней жениться.

Александр Петров с мамой на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба
Александр Петров с мамой на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба

На тот момент он еще состоял в отношениях со Стасей Милославской. Актер сообщил коллеге о расставании незадолго до того, как публично объявил о женитьбе.

В ноябре того же года пара сыграла свадьбу. В апреле 2025-го у супругов родился первенец — сын Федор.

Ранее Александр Петров показал, как встретил Новый год с женой. 