Лесков в духе «Шерлока Холмса»: каким получился фильм «Левша» с Колокольниковым

О чем фильм «Левша»
Россия времен Александра III. Назревает война с Великобританией за Афганистан, и Петербург наводнен английскими шпионами, которые через многочисленные кружки революционеров пытаются взорвать страну изнутри. Измена проникла даже в окружение императора. Два агента русской внешней разведки ухитряются добыть изобличающие предателя документы, но погибают во время погони.
Офицера полиции Петра Огарева по протекции высокопоставленного дяди приглашают во дворец, и во время беседы с августейшей особой молодой человек ухитряется обнаружить шпионский жучок в виде электрической блохи. Огарев предлагает привлечь к экспертизе вражеского гаджета тульского мастера-оружейника Николая Сурина по прозвищу Левша.
Однако, прибыв к месту проживания оного, Петр обнаруживает, что мастер уволен за предложение перестать чистить ружья кирпичом. А после смерти жены и вовсе сел на стакан, лишился родительских прав и левой руки. Что, впрочем, не мешает ему активно изобретать — от часов-бармена до робота с искусственным интеллектом. Ради того, чтобы вернуть детей, мастер соглашается завязать и отправиться в Петербург ловить блох.
Зачем смотреть
«Левша» — красочное приключенческое костюмное экшен-фэнтези в духе «Шерлока Холмса» Гая Ричи или отечественных «Серебряных коньков». Идея сделать блоху из повести Лескова шпионским жучком можно признать гениальной — она действительно позволяет развернуть классической сюжет в интересном направлении и выглядит совершенно логично и органично. У Лескова англичане дарят блоху императору — а это, как известно, простейший способ внедрить прослушку. Так, например, СССР подарили американскому послу Гарриману герб с встроенным микрофоном и передатчиком.
Командировка Левши в Лондон — типичная разведывательная миссия под прикрытием. Да и дальнейшая судьба Левши совершенна архетипична для нашей страны, подобные истории повторяются в России в каждом поколении, на каждом историческом этапе. Добавить к этому сюжету экшен и красочный фантастический электропанк — и можно было получить не только яркий и увлекательный, но и глубокий, драматичный блокбастер. Тем более, что с фантазией по поводу электрогаджетов эпохи Яблочкова, Лодыгина и Попова у художников картины все отлично.
Почему можно не смотреть
Проблема не в том, что в фильме от сюжета Лескова не осталось и следа. Плохо то, что новая придуманная история шита белыми нитками, удручающе неубедительна и нелепа. В ней совершенно нет логики, интриги, напряжения. Диалоги натужны и неорганичны. Но хуже всего обстоит дело с персонажами. Пара главных героев вообще напоминает известный актерский анекдот — «Вы, Юрий Андреевич, постоянно переигрываете! А вы, Федор Михайлович, недоигрываете!». Только почему-то нет режиссера, который это скажет. А ведь проблема именно в нем. Трудно поверить, что Колокольников вдруг стал плохим актером. А Федор Федотов еще в 2020-м блестяще сыграл главную роль в «Серебряных коньках», картине схожего жанра и стиля. Леонела Мантурова, возможно, отлично смотрелась бы в ремейке «Женитьбы Бальзаминова», но романтичной аристократки, работающей по папиной протекции секретарем министра, из нее совсем не получилось.
Главный вопрос, впрочем, к сценаристам — линия главной героини позволяла закрутить интригу, пару раз перевернуть представление зрителя о персонаже. Но, словно неумелые графоманы, авторы продают сразу все. Сцену же с роялем и золотыми птичками трудно прокомментировать цензурно. Цыганским шиком надо было уж тогда весь стиль ленты решать.