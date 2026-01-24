Лесков в духе «Шерлока Холмса»: каким получился фильм «Левша» с Колокольниковым

Проблема не в том, что в фильме от сюжета Лескова не осталось и следа. Плохо то, что новая придуманная история шита белыми нитками, удручающе неубедительна и нелепа. В ней совершенно нет логики, интриги, напряжения. Диалоги натужны и неорганичны. Но хуже всего обстоит дело с персонажами. Пара главных героев вообще напоминает известный актерский анекдот — «Вы, Юрий Андреевич, постоянно переигрываете! А вы, Федор Михайлович, недоигрываете!». Только почему-то нет режиссера, который это скажет. А ведь проблема именно в нем. Трудно поверить, что Колокольников вдруг стал плохим актером. А Федор Федотов еще в 2020-м блестяще сыграл главную роль в «Серебряных коньках», картине схожего жанра и стиля. Леонела Мантурова, возможно, отлично смотрелась бы в ремейке «Женитьбы Бальзаминова», но романтичной аристократки, работающей по папиной протекции секретарем министра, из нее совсем не получилось.