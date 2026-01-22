Фильм «Грешники» получил рекордные 16 номинаций на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее учреждения появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино. Первая церемония вручения наград состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в зале отеля Hollywood Roosevelt, в этом году она пройдет 15 марта в театре Dolby («Долби») в Лос-Анджелесе.