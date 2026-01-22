Ричмонд
Фильм «Грешники» получил рекордные 16 номинаций на «Оскар»

Картина в числе прочего будет бороться за победу в главной категории «Лучший фильм»

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Фильм «Грешники» (Sinners, 2025) Райана Куглера номинирован на кинопремии «Оскар» в рекордных 16 номинациях. Список номинантов опубликован на сайте премии Американской киноакадемии.

По числу номинаций картина обошла предыдущих рекордсменов — «Все о Еве» (All About Eve, 1950) Джозефа Лео Манкевича, «Титаник» (Titanic, 1997) Джеймса Кэмерона и «Ла-Ла Ленд» (La La Land, 2016) Дэмьена Шазелла, которые претендовали на «Оскар» в 14 категориях.

«Грешники» в числе прочего будут бороться за победу в главной категории «Лучший фильм», в которой также представлены «Бугония» (Bugonia, 2025) Йоргоса Лантимоса, F1 (2025) Джозефа Косински, проект Netflix «Франкенштейн» (Frankenstein, 2025) Гильермо дель Торо, получившая «Золотой глобус» в главной номинации кинокартина «Гамнет» (Hamnet, 2025) Хлои Чжао, «Марти Великолепный» (Marty Supreme, 2025) Эли Буша, «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) Пола Томаса Андерсона, триллер «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025), скандинавская картина «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025) Йоакима Триера и «Сны поездов» (Train Dreams, 2025) Клинта Бентли.

Кадр из фильма «Грешники»
Куглер со своей картиной также будет представлен в категориях за лучший сценарий, режиссуру, а Майкл Б. Джордан поборется за награду в номинации на лучшую мужскую роль, сыграв в «Грешниках» сразу двух персонажей-близнецов.

Вторым по числу номинаций на «Оскар» в этом году стала «Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо в главной роли, у картины 13 номинаций на награду.

Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее учреждения появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино. Первая церемония вручения наград состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в зале отеля Hollywood Roosevelt, в этом году она пройдет 15 марта в театре Dolby («Долби») в Лос-Анджелесе.