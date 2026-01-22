Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на Оскар

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Троекратный номинант на премию «Оскар», российский режиссер анимационных фильмов, сценарист и художник-аниматор Константин Бронзит в беседе с ТАСС назвал полученную номинацию на премию «Оскар» «чудом».
«Я чувствую радость. Это чудо. Это третья моя номинация, и это невероятно. Стабильность — показатель класса», — отметил Бронзит.
Как следует из трансляции на официальном YouTube-канале премии, Бронзит был номинирован в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Вместе с ним в этой номинации представлены фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «План отступления» и «Бабочка»
«Оскар» присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук с 1927 года по инициативе одного из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луиса Майера. С 2002 года вручение наград проходит на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 г. носил название «Кодак»). Статуэтка «Оскар» изображает рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой и держащего длинный меч.