Сын Игоря Золотовицкого высказался об отце на девятый день после его смерти

На прощании с отцом Алексей рассказывал, что родитель преподал близким свой последний урок незадолго до своей смерти. Когда, вспоминал Алексей, Игоря Золотовицкого в тяжелом состоянии должны были увезти в реанимацию, то к нему подошел врач с вопросом: «Игорь Яковлевич, как вы себя чувствуете?» И тогда актер сосредоточенно посмотрел на медика, ответив всего одним словом: «Во!»