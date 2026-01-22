Стало известно, когда выйдет экранизация бестселлера «К себе нежно»

Сюжет сконцентрирован на жизни отоларинголога‑хирурга Нади, которая к 40 годам осознает, что совсем не знает себя. Ее жизнь полна противоречий: муж Борис ушел два года назад, но развод так и не оформлен; она воспитывает дочь Оливию и живет в квартире свекрови. Поворотный момент наступает, когда в жизни Нади появляются шесть «уроков нежности».