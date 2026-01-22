Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Драма с Раисой Рязановой в главной роли «Мой друг» выйдет в российский прокат

Картина появится в кинотеатрах с 26 февраля

Драма «Мой друг» — история о силе дружбы, способной дарить надежду даже в самых безнадежных ситуациях — выходит в российский прокат 26 февраля 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Фильм расскажет о девочке, которая находит старую тетрадь у постели своего деда, знаменитого писателя. Чтение рукописи переносит зрителя в далекое детство родственника: двое мальчишек знакомятся, и их дружба меняет все.

«Именно эта дружба становится сильнее любых преград и защищает от жестокого мира. А ее отголоски, спустя десятилетия, заставят пересмотреть прошлое и задать главный вопрос: чья же это история на самом деле?» — говорится в пресс-релизе.

Кадр из фильма «Мой друг»
Кадр из фильма «Мой друг»

«Мой друг» уже успел завоевать признание в категории «Лучший фильм» на Международном фестивале детского кино в Калифорнии. Также он удостоен звания лучшего фильма на Международном фестивале детского и подросткового кино в Витторио-Венето (Италия) и получил приз жюри на Канадском международном кинофестивале детского кино.

В актерский состав вошли Анатолий Васильев («Сваты», «Экипаж»), Раиса Рязанова («Москва слезам не верит», «Белый Бим Черное ухо») и Дмитрий Куличков («Дурак», «Брестская крепость»), а главные роли исполнили Елисей Чучилин («СуперИвановы») и Климентий Кривоносенко («Плагиатор»).