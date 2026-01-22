Лопес прогулялась с сумкой за миллионы рублей и подала милостыню бездомному

Папарацци запечатлели 56-летнюю знаменитость со стаканом кофе в Лос-Анджелесе, США. Она попала в объектив в облегающем белом топе, сером пиджаке и синих джинсах с широкими штанинами. Также звезда взяла с собой редкую синюю сумку Hermes Kelly из крокодиловой кожи, стоимость которой превышает 80 тысяч долларов (шесть миллионов рублей).