Константин Бронзит назвал своего главного конкурента на «Оскаре»

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Троекратный номинант на премию «Оскар», российский режиссер анимационных фильмов, сценарист, художник-аниматор Константин Бронзит назвал картину «Бабочка» (режиссер Флоранс Мьель) своим главным конкурентом на премии «Оскар». Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«Судя по тому, что [картина] прошла в номинацию, шансы велики как никогда. Главный конкурент — это фильм “Бабочка”», — сказал Бронзит.
По его словам, шансы одержать победу в номинации велики. «Математически они как раз уменьшились — один к пяти. А в шорт-листе — [шансы были] один к трем, поэтому они даже усложнились», — заключил режиссер.
Как следует из трансляции на официальном YouTube-канале премии, Бронзит получил номинацию «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Вместе с ним в номинации представлены «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами» и «План отступления». Церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет 15 марта 2026 года.
«Оскар» присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук с 1927 года по инициативе одного из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луиса Майера. С 2002 года вручение наград проходит на сцене театра Dolby («Долби») в Лос-Анджелесе (до 2012 г. носил название «Кодак»). Статуэтка «Оскар» изображает рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой и держащего длинный меч.