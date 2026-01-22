Ричмонд
Дочь Ким Бейсингер объяснила, почему уехала с семьей из Лос-Анджелеса

Дочь актрисы Ким Бейсингер заявила, что мечтала уехать из Лос-Анджелеса
Ким Бейсингер снялась с дочерью и внучкой в горах
Ким Бейсингер снялась с дочерью и внучкой в горахИсточник: www_gazeta_ru

Дочь голливудской актрисы Ким Бейсингер объяснила, почему уехала с семьей из Лос-Анджелеса. Фотомодель Айрленд Болдуин призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что мечтала об этом несколько лет. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. По словам блогера, этот город диктует правила жизни, которые она не разделяет.

«Я мечтала уехать из Лос-Анджелеса еще до начала пандемии, но потом случилась пандемия, и мне показалось, что это подходящий момент. Лос-Анджелес — хорошее место для тех, кто не хочет жить в реальности, ха-ха. Это отличное место, если вы хотите следовать той же мечте, что и все остальные. Становилось все сложнее и сложнее встречать искренних людей, которые не просто чего-то от меня хотели», — ответила бизнесвумен на вопрос подписчика.

Дочь знаменитости переехала с мужем и ребенком в Портленд.

Ранее Айрленд Болдуин отругала Ким Кардашьян за сумку Birkin.