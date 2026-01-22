Режиссер Бронзит закричал от радости после номинации его мультфильма на «Оскар»

Режиссер Константин Бронзит закричал после номинации его короткометражного мультфильма «Три сестры» на международную премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Об этом пишет 78.ru.
По словам аниматора, он смотрел церемонию в студии «Мельница» с коллективом в прямом эфире.
«Все заорали! Я поеду туда!» — сказал автор.
Бронзит прислал свой 15-минутный проект на «Оскар» под вымышленным именем Тимур Когнов, мультфильм был отправлен от Кипра.
До этого на премию были номинированы мультфильмы Бронзита «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).