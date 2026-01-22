Ричмонд
Режиссер Бронзит закричал от радости после номинации его мультфильма на «Оскар»

Режиссер Бронзит обрадовался номинации «Трех сестер» на «Оскар»
Кадр из фильма «Три сестры»
Кадр из фильма «Три сестры»

Режиссер Константин Бронзит закричал после номинации его короткометражного мультфильма «Три сестры» на международную премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Об этом пишет 78.ru.

По словам аниматора, он смотрел церемонию в студии «Мельница» с коллективом в прямом эфире.

«Все заорали! Я поеду туда!» — сказал автор.

Бронзит прислал свой 15-минутный проект на «Оскар» под вымышленным именем Тимур Когнов, мультфильм был отправлен от Кипра.

До этого на премию были номинированы мультфильмы Бронзита «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).