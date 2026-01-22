Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе сразятся в оскаровской гонке. Обоих актеров номинировали на 98-ю премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».
51-летний Леонардо ДиКаприо может получить заветную статуэтку за роль в триллере «Битва за битвой», где сыграл отошедшего от дел члена экстремистской группировки. 30-летний Тимоти Шаламе претендует на «Оскар» за образ амбициозного теннисиста в картине «Марти Великолепный».
На «Золотом глобусе 2026» актеры тоже конкурировали друг с другом. Победу одержал Шаламе, что для многих стало неожиданностью.
Среди других претендентов на «Оскар» — Итан Хоук («Голубая луна»), Майкл Б. Джордан («Грешники») и Вагнер Моура («Секретный агент»).
Церемония вручения 98-й премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 15 марта 2026 года.