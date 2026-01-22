51-летний Леонардо ДиКаприо может получить заветную статуэтку за роль в триллере «Битва за битвой», где сыграл отошедшего от дел члена экстремистской группировки. 30-летний Тимоти Шаламе претендует на «Оскар» за образ амбициозного теннисиста в картине «Марти Великолепный».