Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу выйдет в российский прокат 19 марта

«19 марта кинопрокатная компания World Pictures выпустит в кинотеатрах психологический триллер “Нюрнберг” с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях, написанный и поставленный Джеймсом Вандербильтом. Фильм впервые был представлен на международном фестивале в Торонто, где получил четырехминутную овацию. Также картина вошла в шорт-лист премии “Оскар” 2026 года в категориях “Лучшая оригинальная музыка” и “Лучший грим и прически”», — говорится в сообщении.