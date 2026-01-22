Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу выйдет в российский прокат 19 марта

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Триллер «Нюрнберг», главные роли в котором исполнили Рассел Кроу и Рами Малек, выйдет в российский прокат 19 марта. Об этом сообщили ТАСС в кинопрокатной компании World Pictures.
«19 марта кинопрокатная компания World Pictures выпустит в кинотеатрах психологический триллер “Нюрнберг” с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях, написанный и поставленный Джеймсом Вандербильтом. Фильм впервые был представлен на международном фестивале в Торонто, где получил четырехминутную овацию. Также картина вошла в шорт-лист премии “Оскар” 2026 года в категориях “Лучшая оригинальная музыка” и “Лучший грим и прически”», — говорится в сообщении.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о психологическом противостоянии американского психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от исхода которого зависело проведение Нюрнбергского процесса — одного из ключевых международных судебных процессов XX века. Как отмечают в пресс-службе, «Нюрнберг» поднимает вопросы ответственности, природы зла и морального выбора, предлагая зрителю взглянуть на известные исторические события через призму человеческой психологии и личных драм.
Режиссером и сценаристом ленты выступил Джеймс Вандербильт, известный по работе над фильмом «Зодиак». В актерский состав, помимо Кроу и Малека, также вошли Майкл Шеннон, Ричард Э. Грант, Лео Вудалл и Колин Хэнкс.