Короткометражный анимационный фильм «Три сестры» российского режиссера Константина Бронзита номинирован на 98-ю премию «Оскар».
Это уже третья номинация Бронзита на эту премию. Ранее претендовали на «Оскар» анимационные картины «Уборная история — любовная история» (2006) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).
Известно, что режиссер отправил «Три сестры» в Академию кинематографических искусств и наук под псевдонимом Тимур Когнов. По словам Бронзита, это был эксперимент.
«Человек полжизни работает на свое имя, а потом имя работает на него, — пояснил режиссер. — Я хотел проверить, смогу ли я, обнулившись, став никем, прорваться в какие-то высшие фестивальные эшелоны. Просто за счет качеств фильма».
Константин Бронзит ― член Американской академии кинематографических искусств, номинант на премию «Сезар», обладатель трех премий «Ника» и режиссер фильмов «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Гора самоцветов», «Три богатыря и Наследница престола».