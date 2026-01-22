Ричмонд
Российского режиссера Константина Бронзита номинировали на «Оскар» в третий раз

Бронзит номинирован на «Оскар» за анимацию «Три сестры»
Константин Бронзит
Константин БронзитИсточник: Rex / Fotodom.ru

Короткометражный анимационный фильм «Три сестры» российского режиссера Константина Бронзита номинирован на 98-ю премию «Оскар».

Это уже третья номинация Бронзита на эту премию. Ранее претендовали на «Оскар» анимационные картины «Уборная история — любовная история» (2006) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

Известно, что режиссер отправил «Три сестры» в Академию кинематографических искусств и наук под псевдонимом Тимур Когнов. По словам Бронзита, это был эксперимент.

«Человек полжизни работает на свое имя, а потом имя работает на него, — пояснил режиссер. — Я хотел проверить, смогу ли я, обнулившись, став никем, прорваться в какие-то высшие фестивальные эшелоны. Просто за счет качеств фильма».

Кадр из фильма «Три сестры»
Кадр из фильма «Три сестры»

Константин Бронзит ― член Американской академии кинематографических искусств, номинант на премию «Сезар», обладатель трех премий «Ника» и режиссер фильмов «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Гора самоцветов», «Три богатыря и Наследница престола».