Дважды образ адвоката, причем в совершенно разных жанрах, воплощал Ричард Гир. В триллере «Первобытный страх» 1996 года он играет Мартина Вейла — харизматичного защитника, который берется за скандальное дело об убийстве архиепископа, чтобы упрочить свою репутацию. Его подзащитного, молодого Аарона, (Эдвард Нортон) нашли в крови священнослужителя, но тот стоит на своей невиновности. По ходу расследования вскрываются коррупционные тайны церкви и все оказывается гораздо запутаннее, чем можно себе представить. А для Мартина дело осложняется еще и тем, что противостоит ему бывшая девушка.