У судебных драм и процедуралов огромное число поклонников по всему миру. За всю историю Голливуда собралась целая галерея юристов — от борцов за справедливость, до алчных дельцов, готовых на все ради победы. Мы не будем ранжировать картины по качеству или важности. Вместо этого сосредоточимся на том, как разные исполнители передавали образы адвокатов — от триллеров до комедий.
Мэттью Макконахи
Когда речь заходит о тех, кто играл адвокатов, имя Мэттью Макконахи первым приходит на ум одним. Тому виной сразу три значимых фильма. «Время убивать» и «Амистад» принесли ему известность в середине 1990-х. После чего Макконахи оказался заложником амплуа обаятельных красавцев из ромков. Именно «Линкольн для адвоката» стал первым шагом к более серьезным работам.
Микки Хэллер представляет интересы мелких клиентов. Вместо офиса у него автомобильный салон. Но однажды ему везет, и он берется за дело богатого наследника, обвиняемого в убийстве. Поначалу все складывается как нельзя лучше, но вскоре Микки очень крупно подставляют. Забавно, что актер и сам мог заниматься тем же — он поступил в Техасский университет на юридический факультет, но затем принял судьбоносное решение сменить профессию.
Киану Ривз
Благодаря мистическому триллеру «Адвокат дьявола» Киану Ривз обрел огромную популярность. Его герой Кевин Ломакс — талантливый защитник из Флориды, который получает предложение работать в престижной нью-йоркской фирме.
Он блестяще справляется, однако постепенно проясняется один нюанс: глава компании в исполнении Аль Пачино — сам дьявол. Кевин безупречно защищает миллионеров, но его самого постоянно ставят перед лицом всяческих искушений. В конечном счете Ломакс должен будет сделать выбор, от которого зависит его душа.
Интересно, что и у легендарного Аль Пачино, тоже был опыт игры защитника на экране — в драме 1979 года «Правосудие для всех». Там он играл адвоката-идеалиста, разочаровавшегося в системе правосудия.
Марк Руффало
Картина «Темные воды» 2019 года рассказывает адвоката Роберта Билотта, который бросил вызов химическому гиганту DuPont. Он как Давид противостоит Голиафу — у него нет ресурсов противника, но есть вера в справедливость и желание изменить систему.
Здесь много пересечений с работой Руффало в «В центре внимания», где он играл журналиста, расследующего преступления церкви. Разница в том, что Билотт сам был частью корпоративного мира, который привел к такой экологической катастрофе. Это пронзительная история человека, готового пожертвовать всем ради правды. Фильм основан на реальных событиях.
Лора Дерн
Хотя роли юристов чаще достаются мужчинам, у женщин можно найти не меньше ярких работ — из последнего, например, Лора Дерн в «Брачной истории». После этой картины Ноа Баумбака вы убедитесь, что бракоразводные процессы не менее интригующие.
Дерн играет Нору Фэншоу — беспощадного адвоката по разводам, которая представляет интересы героини Скарлетт Йоханссон. Ее персонаж — высочайший профессионал, воспринимающий семейную драму не иначе как юридическую войну. Удивительно, что даже в эпизодической роли Дерн удается затмить мощный дуэт Йоханссон и Адама Драйвера. Итог: «Оскар» как лучшая актриса второго плана.
Ричард Гир
Дважды образ адвоката, причем в совершенно разных жанрах, воплощал Ричард Гир. В триллере «Первобытный страх» 1996 года он играет Мартина Вейла — харизматичного защитника, который берется за скандальное дело об убийстве архиепископа, чтобы упрочить свою репутацию. Его подзащитного, молодого Аарона, (Эдвард Нортон) нашли в крови священнослужителя, но тот стоит на своей невиновности. По ходу расследования вскрываются коррупционные тайны церкви и все оказывается гораздо запутаннее, чем можно себе представить. А для Мартина дело осложняется еще и тем, что противостоит ему бывшая девушка.
В классическом нуарном мюзикле «Чикаго» 2002 года Гир предстал Билли Флинном — блестящего адвоката эпохи джаза, превращающего судебные процессы в шоу. Его герой — циничный шоумен, завораживающий присяжных и прессу. За эту работу актер получил «Золотой глобус», а фильм завоевал «Оскар» как лучшая картина года.
Риз Уизерспун
Не все фильмы об адвокатах обязательно должны быть серьезными, и лучший тому пример — Риз Уизерспун в «Блондинке в законе». Ее героиня Эль Вудс рушит все стереотипы о юристах. Она даже поступает в Гарвардскую школу права не потому что хочет отстаивать чьи-то интересы, а чтобы вернуть бывшего парня.
Конечно, судебные процессы в «Блондинке в законе» не будут держать в напряжении. Но зато они оригинальные и смешные. А без обаяния Уизерспун этот текст нельзя было бы считать полным. Фильм стал культовым, а Элль Вудс вдохновила целое поколение девушек не бояться быть собой, даже в самых консервативных условиях. Актриса доказала, что можно придать образу адвоката глянец, шик и юмор, не теряя при этом уважения к профессии.
Грегори Пек
Завершим подборку абсолютной классикой судебных драм — «Убить пересмешника» по культовому роману Харпер Ли. Грегори Пек в роли Аттикуса Финча — эталон на все времена. Его герой защищает чернокожего мужчину, обвиненного в изнасиловании белой женщины в Алабаме 1930-х годов.
Пек показал морально безупречного человека, который верит в справедливость даже когда вокруг царит ненависть. Идеальное попадание в героя книги отметила и сама писательница. Прототипом Аттикуса был ее отец, а она вспоминала: «Я впервые увидела Грегори Пека после очередной примерки, когда он вышел в костюме Аттикуса. Это было самое невероятное перевоплощение из всех, что мне приходилось лицезреть». Пек получил «Оскар», а его выступление в суде и сейчас смотрится с придыханием.