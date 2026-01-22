Сергей Бурунов 21 января презентовал фильм «Комментируй это», где сыграл одну из главных ролей. Выйдя на сцену, 48-летний актер обратился к своей возлюбленной Екатерине Леви и публично признался ей в любви.
«Я благодарю всех участников этого проекта. Мне кажется, очень важная тема в нем заложена в наше непростое время, когда хочется какого-то тепла, тактильности, нежности и любви — все это в этой картине есть. Туда все это вложено стараниями Александра Андреевича, режиссерской и продюсерской групп и всех, кто это делал. Надеюсь, что, как и сказала Наталья Хлебанова, мы все-таки когда-нибудь придем к взаимопониманию и любви между друг другом. Катя, я люблю тебя!» — высказался Бурунов.
Коллега и друг актера Александр Петров поддержал его и призвал всех чаще говорить друг другу о своих чувствах.
В интервью The Voice Бурунов также рассказал, как изменилась его жизнь с появлением возлюбленной. По словам артиста, Екатерина положительно на него повлияла: он сменил имидж и стал выглядеть лучше.
«Повлияла моя девушка Екатерина. Она красивая у меня. И рядом с ней не хочется выглядеть блекло», — объяснил звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Он добавил, что в создании нового образа ему помогала стилист Виктория Шостаковская.
«Я к ней обратился, сказал, что у меня в жизни произошли перемены, и я хочу как-то полюбить себя побольше. И она ответила, что это возможно», — заключил актер.
Напомним, около года назад Сергей Бурунов перестал скрывать отношения с Екатериной Леви, которая младше его на 12 лет. Артист никогда не был женат и не имеет детей, объясняя это своим непростым характером.
Ранее Сергей Бурунов раскрыл неожиданный способ похудения.