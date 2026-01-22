«Я благодарю всех участников этого проекта. Мне кажется, очень важная тема в нем заложена в наше непростое время, когда хочется какого-то тепла, тактильности, нежности и любви — все это в этой картине есть. Туда все это вложено стараниями Александра Андреевича, режиссерской и продюсерской групп и всех, кто это делал. Надеюсь, что, как и сказала Наталья Хлебанова, мы все-таки когда-нибудь придем к взаимопониманию и любви между друг другом. Катя, я люблю тебя!» — высказался Бурунов.