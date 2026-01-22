Ричмонд
Вика Цыганова высказалась об упадке в российском кино

Певица Цыганова назвала гордыню корнем всех бед в России
Вика Цыганова
Вика ЦыгановаИсточник: Legion-Media.ru

Певица Вика Цыганова в Telegram-канале порассуждала, что случилось с российским кино.

Знаменитость заявила, что упадок и «разложение» случился не только в кино, но также и в образовании, медицине и армии России. По ее мнению, всему виной то, что люди «служат золотому тельцу». То есть отдают предпочтение материальным ценностям, исключая духовные.

«Гордыня — корень всех бед, а зависть — ее шипы и яд. Все остальное — искусный соус. Мы словно забыли одно простое правило: любое здание непременно разрушится, если сгниют его опоры. А опоры нашего общества — это не стены, а традиционные ценности, культура и вера», — рассказала артистка.

Звезда призналась, что не может жить комфортно, когда идет война. Она обвинила телевидение, иностранных агентов и российский шоу-бизнес в развращении людей.