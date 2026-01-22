Мистер Биг из «Секса в большом городе» рассказал о ссоре с Сарой Джессикой Паркер

Актер Крис Нот, известный по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», в подкасте Really Famous With Kara Mayer Robinson раскрыл причину ссоры с коллегой Сарой Джессикой Паркер.
Артист заявил, что был разочарован тем, что Сара Джессика Паркер отвернулась от него после обвинений в изнасилованиях. Актер признался, что ожидал большего от людей, с которыми работал много лет. Артист отметил, что после произошедшего они с Сарой Джессикой Паркер не являются друзьями.
«Заявление, которое мои бывшие приятели выпустили, было, по сути, не чем иным, как попыткой продвижения себя… это было печально, это было разочарованием, это было неожиданностью. Прежде чем высказываться, люди, которые знали меня, могли позвонить мне, чтобы я мог рассказать им правду. Но этого не произошло, и это было очень грустно», — заявил Нот.
Артист заявил, что скандал помог ему узнать, кто действительно был его другом.
«Полученный опыт был хорошим. Теперь знаешь, какова позиция людей, кто твои настоящие друзья, а кто нет. Это важно понимать. Я просто знаю, что если бы ситуация была обратной, я бы такого не сделал», — сказал актер.
Нот отметил, что отношение к нему со стороны коллег «было обидным и действительно повлияло на все».
Ранее Крис Нот получил роль впервые после «отмены».