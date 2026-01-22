Анна Старшенбаум решила вернуться к отцу своего младшего сына

Актриса Анна Старшенбаум сообщила о примирении с бизнесменом Даниилом Наумовым, от которого родила младшего сына, передает Life.ru. Ранее артистка публично рассказывала о расставании и сложностях в отношениях, однако теперь заявила, что они с партнером решили сохранить семью и дать союзу еще один шанс.
По словам знаменитости, решение было обоюдным и продиктовано желанием сохранить семью и благополучие ребенка. Актриса призналась, что намерена изменить подход к отношениям, стать более мягкой и больше не выносить личные проблемы на публику. Все эмоциональные переживания она планирует обсуждать с близкими и специалистами, а не в публичном пространстве.
Также актриса подчеркнула, что путь примирения подходит не всем, но в ее случае любовь, вера и желание «починить» отношения оказались сильнее стремления поставить точку. Анна добавила, что семья и счастье детей для нее важнее любых амбиций и обид.
Анна Старшенбаум и Даниил Наумов начали отношения в 2022 году. Их роман развивался достаточно быстро, без публичных скандалов и активного присутствия в медиа, а уже в феврале 2024 года у пары родился сын Эрик. Союз выглядел гармоничным, однако позже актриса признавалась, что внутри отношений накапливались напряжение и взаимные претензии, из-за чего в начале 2026 года она публично объявила о расставании. Спустя несколько недель пара решила дать браку второй шанс.
Ранее Анна Старшенбаум показала подросшего сына.