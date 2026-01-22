Анна Старшенбаум решила вернуться к отцу своего младшего сына

Анна Старшенбаум и Даниил Наумов начали отношения в 2022 году. Их роман развивался достаточно быстро, без публичных скандалов и активного присутствия в медиа, а уже в феврале 2024 года у пары родился сын Эрик. Союз выглядел гармоничным, однако позже актриса признавалась, что внутри отношений накапливались напряжение и взаимные претензии, из-за чего в начале 2026 года она публично объявила о расставании. Спустя несколько недель пара решила дать браку второй шанс.