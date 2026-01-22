Режиссер сериала «Семейки Брэди» Брюс Билсон умер в возрасте 97 лет

За карьеру он участвовал примерно в 400 работах. Также Билсон работал во множестве шоу для продюсерской компании Desilu Люсиль Болл и Дези Арназа. Он снял более 100 эпизодов получасовых комедий, прежде чем возглавить свое первое часовое шоу — выпуск ABC «Алиас Смит и Джонс» в 1972 году.