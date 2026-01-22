Режиссер сериала «Семейки Брэди» Брюс Билсон умер в возрасте 97 лет

Режиссер американского комедийного телесериала «Семейки Брэди» Брюс Билсон умер на 98 году жизни. Об этом 21 января сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь Джули Билсон Ахлберг.
Отмечается, что режиссер скончался еще 16 января в своем доме в Лос-Анджелесе.
Брюс Билсон родился 19 мая 1928 года в Нью-Йорке. Режисер наиболее известен своей работой в качестве постоянного режиссера шпионской пародии «Стань умнее» (Get Smart). Также он работал над другими проектами, такими как «Шоу Энди Гриффита», «Гиджет», «Герои Хогана», «Околдованные», «Призрак и миссис Мьюир», «Блондиночка», «Шоу Дорис Дэй».
За карьеру он участвовал примерно в 400 работах. Также Билсон работал во множестве шоу для продюсерской компании Desilu Люсиль Болл и Дези Арназа. Он снял более 100 эпизодов получасовых комедий, прежде чем возглавить свое первое часовое шоу — выпуск ABC «Алиас Смит и Джонс» в 1972 году.
Кроме того, в 1967—1968 годах он получил премию «Эмми» за выдающуюся режиссуру комедийного сериала.