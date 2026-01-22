Екатерина Климова показала редкие кадры с 17-летним сыном Корнеем Петренко. Актриса отправилась отдыхать с наследником во Вьетнам. Они выбрали роскошную виллу с красивым видом на море.
Звезда сериала «По законам военного времени» показала, как веселится с наследником. Корней пытался забраться на ее плечи.
«Больно! Откормила на свою голову», — высказалась 47-летняя актриса.
Корней также побывал в аквапарке. Знаменитая мама отметила, что сыну очень понравилось кататься на водных аттракционах.
«Корней дорвался», — прокомментировала звезда видео с сыном.
Кроме того, она показала, как наследник катает ее на качелях.
«Сначала ты их катаешь, потом — они тебя», — отметила артистка.
Екатерина Климова родила Корнея в браке с Игорем Петренко. У актеров также есть 19-летний сын Матвей. Он пошел по стопам родителей и сейчас учится в театральной школе Олега Табакова.
У Климовой есть еще две дочери: 23-летняя Елизавета Хорошилова от ювелира Ильи Хорошилова и десятилетняя Белла от актера Гелы Месхи. Старшая наследница в 2024-м окончила журфак МГУ.
Несколько лет назад Климова говорила, что хотела бы, чтобы дети не винили ее за жизнь в неполноценной семье.
«Я надеюсь, дети простят меня за то, что моя личная жизнь не удалась. Простят за то, что не выросли в полной семье. И надеюсь, им хватит всего для того, чтобы создать свои идеальные семьи — крепкие, нормальные, здоровые, найти свою любовь на всю жизнь. Надеюсь, что им не помешает мой опыт», — рассказала актриса в интервью своей старшей дочери.
