«Многие думают о разводе»: Тихон Жизневский высказался о конфликтах в семье

Актер Тихон Жизневский поделился своим мнением о конфликтах в парах, которые могут привести к разводу. Звезда серии фильмов про майора Грома пообщался с сайтом KP.RU на премьере еще одной картины со своим участием под названием «Комментируй это». Жизневский сыграл в новом фильме одну из главных ролей — комментатора, которого приставляют к женатой паре на грани развода. Герой Тихона озвучивает за супругов все мысли, которые те боятся сказать вслух, тем самым пытаясь помочь их отношениям.
По словам артиста, с проблемами в отношениях рано или поздно сталкиваются все. Однако актер уверен, что любые разногласия можно решить.
«Я думаю, что, как и в любой комедии, всегда должен серьезный какой-то и драматический вопрос подниматься. И это здесь присутствует тоже. Есть, конечно, много пар, которые не думают о разводах в силу своей юности, неопытности или опытности и в силу идеальных каких-то взаимоотношений, но очень многие пары так или иначе часто задумываются о разводах, уже практически доходят до самого развода, а потом все равно как-то останавливаются и понимают, что они не могут друг без друга жить», — сказал актер.
У 37-летнего артиста есть жена Ксения, в 2022 году у пары родился сын Федор, а спустя два года у возлюбленных появилась дочь.
Ранее Тихон Жизневский представил киноверсию спектакля со своим участием.