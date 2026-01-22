«Многие думают о разводе»: Тихон Жизневский высказался о конфликтах в семье

«Я думаю, что, как и в любой комедии, всегда должен серьезный какой-то и драматический вопрос подниматься. И это здесь присутствует тоже. Есть, конечно, много пар, которые не думают о разводах в силу своей юности, неопытности или опытности и в силу идеальных каких-то взаимоотношений, но очень многие пары так или иначе часто задумываются о разводах, уже практически доходят до самого развода, а потом все равно как-то останавливаются и понимают, что они не могут друг без друга жить», — сказал актер.