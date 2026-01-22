44-летняя Адриана Лима показала фигуру в боди без штанов

44-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска испанского журнала Harper’s Bazaar. На одной из обложек супермодель предстала в красном боди с объемными плечами и глубоким декольте. Образ манекенщицы дополнили перчатки в тон. Знаменитости уложили волосы в гладкий высокий пучок и сделали макияж в естественном стиле.