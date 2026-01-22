Гвинет Пэлтроу рассказала о способах борьбы с тревогой: «Кричу на кусты»

«Я не могу полностью избежать тревоги, но стараюсь смягчить ее. Вспоминаю о том, за что я благодарна, глубоко дышу, гуляю и кричу на кусты (это помогает), а также забочусь о себе», — ответила голливудская дива на вопрос подписчика.