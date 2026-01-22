Ричмонд
Гвинет Пэлтроу рассказала о способах борьбы с тревогой: «Кричу на кусты»

Актриса рассказала, что справляется с тревогой с помощью прогулок
Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как справляется с тревогой. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда призналась, что подвержена этому нервному состоянию и научилась с ним работать.

«Я не могу полностью избежать тревоги, но стараюсь смягчить ее. Вспоминаю о том, за что я благодарна, глубоко дышу, гуляю и кричу на кусты (это помогает), а также забочусь о себе», — ответила голливудская дива на вопрос подписчика.

Артистка замужем за продюсером, сценаристом Брэдом Фелчаком. Пара познакомилась на съемках сериала «Хор». Пэлтроу рассказывала журналу Vogue о своей привычке по субботам готовить необычные завтраки своему избраннику. По словам звезды, готовка ее успокаивает.

Актриса выдумывает необычные блюда — например, фриттату с ветчиной из индейки, картофелем, шпинатом и карамелизированным луком. Знаменитость заранее планирует такие блюда каждую неделю и называет их «завтраками бойфренда».

Ранее Гвинет Пэлтроу впечатлила поклонников выходом в свет с 19-летним сыном.