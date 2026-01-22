Рэйчел МакАдамс удостоилась именной звезды на Голливудской аллее славы.
На церемонии, прошедшей 20 января, присутствовали Донал Глисон, с которым Рэйчел МакАдамс снималась в фантастическом ромкоме «Бойфренд из будущего», режиссер Сэм Рэйми и актер Дилан О’Брайен.
На открытие МакАдамс пришла в элегантном наряде. Она выбрала двуцветное бежево-черное платье с открытыми плечами и черные туфли-лодочки.
Поддержать 47-летнюю актрису пришел также ее давний партнер Джейми Линден, с которым МакАдамс растит двоих детей, а также ее родители.
Особые слова благодарности актриса адресовала своей семье. «Это произошло благодаря любви, которую вы мне дарили, моему прекрасному детству и тому, что вы верили в меня задолго до того, как я начала верить в себя», — сказала звезда «Дрянных девчонок».
Рейчел МакАдамс снималась более чем в пятидесяти проектах, но настоящую славу ей принесли роли в молодежной комедии «Дрянные девчонки» и мелодраме «Дневник памяти». 30 января состоится мировая премьера триллера с Рейчел МакАдамс «На помощь!».