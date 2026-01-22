Звезда «Даешь молодежь!» Аслан Бижоев работает в пункте выдачи заказов

Сам актер также увидел его и заявил, что это не шутки. Он пояснил, что этот ПВЗ он открыл сам для супруги, а в свободное время с удовольствием ей помогает в семейном деле. Также артист отметил, что продолжает работать в кино, воспитывать детей и счастлив в браке.