Звезда «Даешь молодежь!» Аслан Бижоев работает в пункте выдачи заказов

Звезда скетч-шоу «Даешь молодежь!» Аслан Бижоев работает в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. В Сети появились кадры с места его работы.
Пользователь по имени Дмитрий опубликовал в соцсетях ролик с участием Бижоева и похвалил его. Видео стало популярым и набрало множество лайков.
Сам актер также увидел его и заявил, что это не шутки. Он пояснил, что этот ПВЗ он открыл сам для супруги, а в свободное время с удовольствием ей помогает в семейном деле. Также артист отметил, что продолжает работать в кино, воспитывать детей и счастлив в браке.
Многие подписчики похвалили Бижоева, подчеркнув, что он все правильно делает.
Супруга актера Раилия Бижоева заявила, что гордится мужем и очень ему благодарна. По ее словам, их ПВЗ стал очень популярным.