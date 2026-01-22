Ричмонд
Звезда «Даешь молодежь!» Аслан Бижоев работает в пункте выдачи заказов

Звезда скетч-шоу «Даешь молодежь!» Аслан Бижоев был замечен на работе в ПВЗ

Звезда скетч-шоу «Даешь молодежь!» Аслан Бижоев работает в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. В Сети появились кадры с места его работы.

Аслан Бижоев / фото: соцсети
Аслан Бижоев / фото: соцсети

Пользователь по имени Дмитрий опубликовал в соцсетях ролик с участием Бижоева и похвалил его. Видео стало популярым и набрало множество лайков.

Сам актер также увидел его и заявил, что это не шутки. Он пояснил, что этот ПВЗ он открыл сам для супруги, а в свободное время с удовольствием ей помогает в семейном деле. Также артист отметил, что продолжает работать в кино, воспитывать детей и счастлив в браке.

Многие подписчики похвалили Бижоева, подчеркнув, что он все правильно делает.

Супруга актера Раилия Бижоева заявила, что гордится мужем и очень ему благодарна. По ее словам, их ПВЗ стал очень популярным.