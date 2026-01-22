Люсю Чеботину раскритиковали за общение с Анджелиной Джоли

Российская певица Люся Чеботина сообщила о личном общении с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, сообщает Life.ru. В своем телеграм-канале артистка рассказала о состоявшемся разговоре, но не стала раскрывать подробности их диалога.
«Ничего необычного. Просто только что мы говорили с Анджелиной Джоли», — написала знаменитость.
Новость о знакомстве вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников. Часть аудитории поздравила Чеботину с новым контактом, в то время как другие раскритиковали ее из-за известной проукраинской позиции американской звезды.
Известно, что знаменитость неоднократно посещала Украину, встречалась с военными и призывала оказывать поддержку ВСУ. Это и стало причиной резкой реакции части российских подписчиков певицы.
