Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Люсю Чеботину раскритиковали за общение с Анджелиной Джоли

Новость о знакомстве с голливудской звездой вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников певицы
Люся Чеботина на «Новой волны 2025», фото: пресс-служба
Люся Чеботина на «Новой волны 2025», фото: пресс-служба

Российская певица Люся Чеботина сообщила о личном общении с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, сообщает Life.ru. В своем телеграм-канале артистка рассказала о состоявшемся разговоре, но не стала раскрывать подробности их диалога.

«Ничего необычного. Просто только что мы говорили с Анджелиной Джоли», — написала знаменитость.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Новость о знакомстве вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников. Часть аудитории поздравила Чеботину с новым контактом, в то время как другие раскритиковали ее из-за известной проукраинской позиции американской звезды.

Известно, что знаменитость неоднократно посещала Украину, встречалась с военными и призывала оказывать поддержку ВСУ. Это и стало причиной резкой реакции части российских подписчиков певицы.

Ранее Люся Чеботина рассказала, кого она сыграла бы в сказке.