Дочь Веры Глаголевой опубликовала фото с отцом в день его рождения

Модель Настасия Овечкина показала фото с отцом в день его рождения
Настасия Овечкина с отцом / фото: соцсети
Настасия Овечкина с отцом / фото: соцсети

Дочь актрисы Веры Глаголевой и жена хоккеиста Александра Овечкина показала в соцсети фото с отцом. Модель Настасия Овечкина публично поздравила бизнесмена Кирилла Шубского с днем рождения. Имениннику исполнилось 62 года.

«С днем рождения, папуль», — написала супруга спортсмена под семейным кадром.

Шубский был женат на актрисе Вере Глаголевой. Они познакомились в 1991 году на кинофестивале. Предприниматель начал ухаживать за артисткой, зная, что у нее есть двое детей от первого брака с Родионом Нахапетовым.

Через год пара поженилась, а в 1993 году у них появилась Настасия. Старшие дочери актрисы Анна и Мария Нахапетовы признавались в интервью, что тяжело переживали развод родителей, но в итоге отчим Шубский стал для них другом, к которому они в любой момент могут обратиться за помощью и советом.