Появились новые кадры со съемок фантастического сериала «Полдень» — экранизации романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня».
Леонид Ярмольник, которому 22 января 2026-го исполнилось 72 года, предстает на фото в молодом и пожилом возрасте. На одном из кадров у его героя темные волосы и борода. На других — персонаж покрыт морщинами, а его волосы и борода полностью седые.
События «Полдня» разворачиваются в 2278 году. Герой Ярмольника, глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски, поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев). После контакта с внеземной цивилизацией тот прервал свою миссию в космосе, вернулся на Землю и исчез. Каммереру предстоит найти Абалкина и спасти всю планету от катастрофы.
В сериале снимаются также Юлия Снигирь, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов и другие. В режиссерском кресле — Клим Козинский.
Дата выхода сериала пока неизвестна.