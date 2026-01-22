Ричмонд
72-летний Ярмольник предстал молодым на новых кадрах из сериала по Стругацким

Актер преобразился для роли в сериале «Полдень», сыграв персонажа в молодом возрасте и в старости
Леонид Ярмольник и Борис Хвошнянский на съемках сериала «Полдень»
Леонид Ярмольник и Борис Хвошнянский на съемках сериала «Полдень»

Появились новые кадры со съемок фантастического сериала «Полдень» — экранизации романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня».

Леонид Ярмольник, которому 22 января 2026-го исполнилось 72 года, предстает на фото в молодом и пожилом возрасте. На одном из кадров у его героя темные волосы и борода. На других — персонаж покрыт морщинами, а его волосы и борода полностью седые.

Леонид Ярмольник на съемках сериала «Полдень»
Леонид Ярмольник на съемках сериала «Полдень»

События «Полдня» разворачиваются в 2278 году. Герой Ярмольника, глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски, поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев). После контакта с внеземной цивилизацией тот прервал свою миссию в космосе, вернулся на Землю и исчез. Каммереру предстоит найти Абалкина и спасти всю планету от катастрофы.

Леонид Ярмольник на съемках сериала «Полдень»
Леонид Ярмольник на съемках сериала «Полдень»

В сериале снимаются также Юлия Снигирь, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов и другие. В режиссерском кресле — Клим Козинский.

Дата выхода сериала пока неизвестна.