Психологический триллер «Горничная» с первых минут погружает зрителя в атмосферу тревоги и скрытой угрозы. История Милли, которая устраивается работать в доме состоятельной семьи Винчестеров, поначалу развивается как классическая драма о социальном неравенстве и попытке вырваться из безысходности. Однако за внешним благополучием особняка скрывается система жестких правил, странных запретов и напряженных отношений, которые постепенно превращают новую работу в ловушку.
По мере развития сюжета фильм все меньше напоминает историю о бедной девушке и все больше превращается в психологическую игру, где у каждого персонажа есть собственные мотивы и тщательно скрываемые тайны. Милли приближается к разгадке чужих секретов, но одновременно зритель понимает: она тоже далеко не так проста, как хочет казаться. Кульминация и финал картины полностью переворачивают восприятие происходящего, демонстрируя, что перед нами многоуровневая манипуляция, а не односторонний конфликт. Именно в конце становится ясно, кто на самом деле контролировал ситуацию и какую цену за это пришлось заплатить всем участникам этой истории.
Описание концовки фильма «Горничная»
Финал «Горничной» раскрывает всю сложность и хитроумность замысла Нины. В письме к Сеси она открывает страшную правду о своем прошлом: бывший жених Эндрю годами подвергал ее психологическому и физическому насилию, а затем сделал так, чтобы она стала пациентом психиатрической клиники. Нина наняла Милли не случайно: она знала, что Эндрю не устоит перед новой горничной, и рассчитывала, что опытная в спорах Милли сможет противостоять ему и сломить его власть.
Эндрю запирает Милли на чердаке, подвергая ее пыткам. Однако девушка использует спрятанный Ниной нож и наносит ему удар. После короткой, но напряженной схватки ей вместе с вернувшейся Ниной удается вытолкнуть Эндрю с лестницы, в результате чего он погибает. Подруги инсценируют несчастный случай и скрывают следы борьбы.
Прибывшая на место женщина-полицейский — сестра первой жертвы Эндрю. Она замечает некоторые несостыковки, но, понимая опасную природу мужчины, не вникает глубже и закрывает дело. После похорон Нина дарит Милли крупную сумму, чтобы та могла начать новую жизнь.
В последней сцене есть намек на продолжение своеобразной игры в справедливость: Милли в роли новой горничной приходит на собеседование к Лизе. Своим поведением она дает понять, что следующий «тиран» может стать очередной целью ее тщательно продуманного плана.
Как сложились судьбы героев
Ключевые персонажи фильма — Нина, Милли и Эндрю. Расскажем, как сложилась их судьба в финале.
Нина
В финале Нина (Аманда Сайфред) наконец получает возможность жить свободно. Она раскрывает Милли правду о прошлом и помогает расправиться с Эндрю. После его смерти Нина дарит Милли деньги, чтобы та могла начать новую жизнь, сама же остается в тени. Ее план реализован, и она получает долгожданное чувство справедливости и контроля.
Милли
Смелая, но совсем не такая простая Милли (Сидни Суини) наносит Эндрю удар спрятанным ножом и вступает с ним в схватку, которая в итоге приводит к гибели героя. В финале она получает возможность начать новую жизнь.
Эндрю
Насилие и манипуляции Эндрю (Брэндон Скленар) оборачиваются против него: во время схватки на чердаке он погибает. Его смерть закрывает ключевые линии сюжета и оставляет место для нового витка истории, связанного с Ниной и Милли.
Будет ли продолжение фильма «Горничная»
Да, у фильма «Горничная», вышедшего в декабре 2025 года, будет продолжение. Студия Lionsgate работает над сиквелом под названием «Секрет горничной». Съемки планируют начать до конца 2026 года, а премьера ожидается в 2027—2028 годах.
Сиквел будет основан на второй книге трилогии Фриды Макфадден. Главную роль исполнит Сидни Суини, а режиссером вновь станет Пол Фиг. По информации студии, в новом фильме продолжится история Милли.