Паулина Андреева поддалась тренду и поделилась приятными воспоминаниями из прошлого. Правда, актриса акцентировала внимание не на 2016 году (в сети сейчас популярен челлендж «мой 2016 год» — прим. ред.), а показала архивные кадры из 2008-го.
Звезда сериала «Оттепель» вспомнила, что тогда училась на первом курсе Школы-студии МХАТ и участвовала в программе «Приют комедиантов» на «Первом канале». Андреева представила в одном из выпусков пародию на Тину Канделаки.
В миниатюре 20-летняя актриса и Сергей Годин изображали интервью Сергея Безрукова для Канделаки в программе «Детали». Интересно, что в зале за действием наблюдал сам Сергей Витальевич, а также другие звезды, среди которых были Олег Табаков, Дарья Мороз, Михаил Пореченков, Евгения Добровольская и другие.
«Архивный не 2016, но 2008 год. Первый текст, который я написала, и его услышали зрители. На экзамене, где мы показывали эту пародию в первый раз, мои мастера Роман Козак и Дмитрий Брусникин так смеялись, что я от радости увеличила этот этюд до семи минут беспрерывного текста», — поделилась воспоминаниями Андреева.
