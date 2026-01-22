«Архивный не 2016, но 2008 год. Первый текст, который я написала, и его услышали зрители. На экзамене, где мы показывали эту пародию в первый раз, мои мастера Роман Козак и Дмитрий Брусникин так смеялись, что я от радости увеличила этот этюд до семи минут беспрерывного текста», — поделилась воспоминаниями Андреева.